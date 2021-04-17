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تعرف على دعاء خامس يوم رمضان وثوابه العظيم

السبت 17/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
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ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها يوميا خلال شهر رمضان المبارك، والتي ثبتت صحتها عن الصحابة والتابعين، وفي اليوم الخامس من شهر رمضان الموافق السبت 17 من إبريل 2021 ميلاديا ننشر لكم الدعاء المستحب قوله في اليوم الخامس وثوابه.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان
دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ".
دعاء خامس يوم رمضان

ثواب دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان
"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِى فِى جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ".

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