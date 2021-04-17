Advertisements

روسيا تعزز وجود السفن الحربية في البحر الأسود مع اشتداد التوترات في أوكرانيا

السبت 17/أبريل/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
عبرت سفينتان حربيتان روسيتان مضيق البوسفور في طريقهما إلى البحر الأسود، اليوم السبت، وأكملت 15 سفينة صغيرة نقلها إلى البحر مع تعزيز موسكو وجودها البحري في وقت تزداد فيه العلاقات المتوترة مع الغرب وأوكرانيا.

ويتزامن التعزيز مع حشد هائل للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، وهو ما تصفه موسكو بأنه تمرين دفاعي مؤقت، ويأتي في أعقاب تصعيد القتال في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين المدعومين من روسيا وقوات الحكومة الأوكرانية. وقد وصلت علاقات روسيا مع واشنطن، التي ألغت نشر اثنتين من سفنها الحربية في البحر الأسود الأسبوع الماضي بعد احتجاجات روسية شرسة، إلى أدنى مستوياتها بعد الحرب الباردة.

طردت موسكو 10 دبلوماسيين أمريكيين يوم الجمعة ردا على طرد نفس العدد من الدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة بسبب نشاط خبيث مزعوم. كما فرضت روسيا قيودًا مؤقتة على حركة السفن الحربية الأجنبية "وسفن الدولة الأخرى" بالقرب من شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014، وهي خطوة أدانتها كل من كييف وواشنطن.

ورأى مراسل لرويترز في اسطنبول أنه عبرت سفينتي إنزال روسيتين من طراز روبوتشا من الأسطول الشمالي الروسي، قادرة على حمل دبابات وإيصال الدروع والقوات خلال الهجمات الساحلية، مضيق البوسفور يوم السبت. ومن المتوقع أن تعبر المزيد من التعزيزات البحرية الروسية على شكل سفينتي إنزال أخريين، هذه المرة من أسطول البلطيق الروسي، عبر مضيق البوسفور.

كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت أنه تم اتمام نقل 15 سفينة صغيرة من أسطول قزوين الروسي إلى البحر الأسود كجزء من التدريبات. وفي مؤشر آخر على التوترات المتصاعدة في المنطقة، عبرت سفينة تحمل شاحنات لوجستية ومعدات لقوات حلف شمال الأطلسي في رومانيا مضيق البوسفور مساء الجمعة، حسبما رأى نفس مراسل رويترز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سفن حربية روسيا اوكرانيا

أخبار تهمك

بحضور الأهل وهنادي مهنا.. أحمد خالد صالح يُشييع جثمان والدته إلى مثواها الأخير

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول يستعد للتضحية بنجم الفريق للإبقاء على محمد صلاح

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 5 ساعات

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

موضوعات متعلقة

نشر فيديو لعملية احتجاز السفن الأوكرانية في كيرتش

لحظة التقاء المدمرة الأمريكية والأدميرال الروسي في البحر الأسود (فيديو)

سفينة صاروخية روسية جديدة تنضم لأسطول البحر المتوسط

سفينتان تابعتان للناتو تدخلان البحر الأسود لإجراء تدريبات بحرية (فيديو)

أوكرانيا تستولي على سفينة روسية في البحر الأسود

البحرية الروسية تتعقب سفينة أمريكية في البحر الأسود

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة