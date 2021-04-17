برلمانية: قوة الدولة السياسية ساعدت على تحقيق الإنجازات في عهد السيسي

أشادت النائبة مني عبد الله، عضو مجلس النواب، بحجم الإنجازات التي حققتها مصر في الآونة الأخيرة في المؤشرات الدولية في شتي المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكدت، خلال بيان، أن الجهود المتواصلة للدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد انعكست بشكل كبير على النجاحات المحققة على تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتنوعة التي تقيم أداء الحكومات والدول في الشؤون الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتنموية، مشيرة إلى أنه يأتي ذلك نتيجة قوة الدولة السياسية والاستراتيجية والثقافية وتراثها التاريخي وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع التنمية.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أحرزت مؤخرًا تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي قدما بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية.



