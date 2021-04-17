الشهيد الـ460.. "الأطباء" تنعى استشاري نساء وتوليد بمحافظة سوهاج

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور السيد عثمان، استشاري نساء وتوليد بمحافظة سوهاج، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.





وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".





وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور السيد عثمان، الطبيب رقم الــ(460)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.



