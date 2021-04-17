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الشهيد الـ460.. "الأطباء" تنعى استشاري نساء وتوليد بمحافظة سوهاج
السبت 17/أبريل/2021 - 01:46 م
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور السيد عثمان، استشاري نساء وتوليد بمحافظة سوهاج، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.
وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".
وأشارت، إلى أن الشهيد الدكتور السيد عثمان، الطبيب رقم الــ(460)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.
وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والاتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
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