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إعدام أكثر من ٢ طن أغذية فاسدة وغلق ١٩ منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

السبت 17/أبريل/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية والقنايات وأولاد صقر، حملات مكثفة للمرور علي المنشآت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات وأولاد صقر.

أسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط ١٩ منشأة غذائية بمراكز ومدن الحسينية والقنايات وأولاد صقر، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٢ طن و٣١٠ كجم أغذية، حيث تم ضبط ٨٥٠ كجم أغذية لسوء التخزين، وتم إعدام طن و٤٦٠ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ٩٨ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٥٧ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية والقنايات وأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

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