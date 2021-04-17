ارتفاع الإصابات وتزايد المتعافين.. إحصائيات كورونا في مصر



في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، رفعت وزارة الصحة، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات لرعاية المصابين والأدوية والمستلزمات الطبية.



ويرصد "الفجر"، إحصائيات فيروس كورونا المستجد في مصر.



١. تشهد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة بالتزامن مع الموجة الثالثة.



٢. ارتفعت نسبة المتعافين من الفيروس لتصل إلى 162170 حالة، فيما سجلت وزارة الصحة 12653 حالة وفاة.



٣. ولم تواجه المستشفيات أي أزمات أو نواقص بشأن الأدوية أو المستلزمات الطبية.



٤. وأدرجت صرف أجهزة الأكسجين للمواطنين مرضى كورونا بالعزل المنزلي الذين تستدعي حالتهم الصحية، ضمن منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



٥. ويتوافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، يكفي لمدة شهرين على الأقل بكل مستشفى بشكل دوري.



٦. ورفعت الصحة، حالة الطوارئ داخل مستشفيات الوزارة لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ ما يلزم للوقاية من الفيروس.



٧. تعتبر محافظات قنا والفيوم، كفرالشيخ، سوهاج، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، وأسيوط، هي المحافظات الأعلى إصابة بكورونا.



وتوسعت وزارة الصحة، في حملات تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث استهلت بالفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس اللعين، من الأطقم الطبية، ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.