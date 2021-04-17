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بعد حلقة مي حلمي.. "شيخ الحارة والجريئة" تريند رقم واحد "يوتيوب" في رمضان

السبت 17/أبريل/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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حقق برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، نسب مشاهدة مرتفعة خلال الموسم الرمضاني الحالي 2021، وكما أنه أصبح التريند الاول على "يوتيوب"، بعد حلقة الإعلامية مي حلمي، التي كشفت فيها عن أسرار إنفصالها عن محمد رشاد، بينما كانت الحلقات السابقة من البرنامج نسب بحث كبيرة على محرك البحث "جوجل"، واحتلت مراكز أولى في الترند الخاص به.

وحصد البرنامج المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، خلال الموسم الحالي نسب مشاهدات مرتفعة بعد عرض الـ4 حلقات الأولى من البرنامج، والتي استضافت فيها الفنانة هالة صدقي، والفنان هاني شاكر، والمطرب سعد الصغير، والإعلامية مي حلمي، وكشفوا فيها عن أسرار حياتهم.

ويستضيف البرنامج في رمضان 2021، صالح جمعة لاعب الأهلي، وصافيناز، والإعلامية مي حلمي، والفنانة إلهام شاهين، ونجوى فؤاد، وبوسي شلبي، نجلاء بدر، رانيا يوسف، كما أن إيناس الدغيدي، قدّمت الموسم الماضي من البرنامج في رمضان 2020، وحققت خلاله نجاحات كبيرة جعلت البرنامج يحقق نسب مشاهدات عالية، جعلته ينافس كبار الأعمال الرمضانية ويحتل مقدمة الترند.

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