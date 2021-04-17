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سفرة خامس يوم رمضان.. حمام بالأرز ومحشي كوسة باللحمة المفرومة

السبت 17/أبريل/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
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سفرة اليوم الخامس من رمضان، نقدم لك في السطور التالية طرق ومقادير بسيطة وسهلة لألذ وأطيب الأكلات التي يمكنك تحضيرها وتجهيزها على مائدة خامس يوم رمضان لأفراد أسرتك، حيث يمكنك إعداد حمام بالأرز ومحشي كوسة باللحمة المفرومة

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعدكم في إعداد سفرة شهية رائعة:

حمام محشي بالأرز
احضري 3 أو 4 حمام، بجانب 1/4 كوب دقيق، و2 كوب أرز مصري، وحوالي 4 ملعقة كبيرة زيت، وملعقة كبيرة سمن، و2 كوب بصل كبير مفروم، بجانب ملعقة صغيرة حبهان (هيل) مطحون، وملح وفلف، وكوب ونصف من الماء.

احضري 2 كوب قطع خضار (بصل ـ جزرـ كرفس، و ورق غار (لاورا)، وملعقة صغيرة فلفل أسود حب، بجانب نصف كوب زبادي، و ملعقة صغيرة صلصة طماطم (معجون)، وسمن وزيت (بنفس المقدار) للتحمير

انقعي الحمام في الماء والدقيق وقليل من الملح ثم يُشطف جيداً، وإذا وُجد معه الكبد والقوانص فتُغسل أيضاً، ويُصفى الجميع من الماء ويُجفف.

اغسلي الأرز جيداً ويُصفى من الماء وسخني الزيت والسمن في إناء على نار متوسطة، ويُضاف البصل والحبهان وجوزة الطيب، ويُتبل بالملح والفلفل مع التقليب لمدة 5 دقائق أو حتى يُصبح لون البصل ذهبياً.

اضيفي الأرز مع التقليب، ثم يُضاف الماء ويُترك حتى يبدأ في الغليان .

خففي الحرارة، ويُغطى الإناء ويُترك لمدة 10 دقائق ثم يُترك ليبرد (مع مراعاة ألا يكون الأرز كامل النضج).

ضعي حوالي 5 كوب من الماء في إناء على نار متوسطة، ويُضاف الخضار وورق الغار والفلفل الأسود ويُترك حتى يبدأ في الغليان.

احشي الحمام واسلقيه وتبيليه بالملح

اخلطي الزبادي مع صلصة الطماطم ويُدهن الحمام بخليط الزبادي.

سخني خليط الزيت والسمن في مقلاة على نار متوسطة، ويُحمر الحمام من جميع الجهات .

ارفعي الحمام على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

محشى الكوسة باللحم المفروم 
كيلو كوسة حجم متوسط
نصف كيلو لحم مفروم
250 جرام أرز( 2 كوب )
ملعقة كركم صغيرة
ملعقة كبيرة نعناع أخضر مفروم
½ ملعقة فلفل أسمر ناعم
بهار
علبة معجون طماطم ( أو طماطم طازجة )
ملح
ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
– يضاف اللحم المفروم الى الأرز المغسول جيدا والبصل الناعم والنعناع
– يتبل الخليط بالملح والفلفل الناعم والبهار والكركم ويخلط جيدا .
– يقطع رأس الكوسة وتفرغ من الداخل بحذر شديد ، وتوضع في
وعاء فيه ماء بارد .
– تحشى الكوسة ثلاث أرباعه فقط، ثم نقوم بتغطيته بقطع صغيرة
من ناتج الحفر.
– يضاف ½ كوب من الماء على معجون الطماطم وما يلزم من ملح وفلفل ويطبخ على نار قوية لبضع دقائق ، ثم على نار هادئة حتى ينضج.
– يرفع من وعاء الطبخ ويقدم ساخنا .

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