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محافظ المنيا يوجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة للإجراءات الوقائية والاحترازية

السبت 17/أبريل/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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جه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات، بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددًا على تكثيف الحملات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، للمرور على مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير لدور العبادة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، ولمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.
أكد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، للمرور على كافة القطاعات الخدمية، وتشديد الرقابة على الالتزام التام بارتداء المواطنين الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والتزام السائقين بمستوى النظافة العامة، بالإضافة للمرور على المطاعم والمقاهي ومتابعة نسب الاستيعاب المحددة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمراكز مغاغة والعدوة وملوى والمنيا الحالة العامة بشوارع المركز كما تم المرور على مواقف السيارات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، اعمال الرش والتطهير للمساجد ودور العبادة، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

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