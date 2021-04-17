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إخماد حريق هائل اندلع أسفل مترو أنفاق القومية بإمبابة

السبت 17/أبريل/2021 - 01:59 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم السبت، في السيطرة على حريقًا اندلع في مخزن خردة مجاور لمحطة مترو أنفاق القومية "تحت الإنشاء"، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من مسؤول إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب أسفل محطة مترو أنفاق القومية بمنطقة إمبابة، شمال المحافظة.



وتم الدفع بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي سعة 30 طنًا، وأمكن محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي عن نشوب الحريق في مخزن خردة مجاور لموقع الإنشاء، ما أسفر عن تفحم محتوياته "أثاث منزلي" ما بين مقاعد خشبية وأسرة حديدية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

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