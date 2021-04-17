‎عقب اكتشاف إصابات بـ «كورونا».. إغلاق نقابة المحامين ثلاثة أيام





أعلن حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، غلق مقرات النقابة العامة لمدة ثلاثة أيام لتعقيمها.



وجاء بالقرار بغلق مقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، ونادي المحامين النهري بالمعادي، ومقر إدارتي المعاشات والعلاج بحي المعادي، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، لتعقيم النقابة نتيجة اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المستجد.