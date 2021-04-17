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محافظ الشرقية يكلف نائب رئيس مركز بلبيس بتسيير أعمال رئاسة منيا القمح

السبت 17/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكليف نائب رئيس مركز ومدينة بلبيس للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة منيا القمح وذلك لعدم تنفيذ قرارات محافظ الشرقية فيما يخص الإهتمام بأعمال النظافة ورفع الاشغالات من شوارع المدينة... جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بالمدينة للإطمئنان على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مبني رئاسة مركز ومدينة منيا القمح للتأكد من انتظام سير العمل ،وتبين له عدم تواجد النوبتجيات المكلفة بمتابعة الأعمال وكذلك عدم متابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها داخل المدينة مما يتسبب في تأخر الأعمال وعدم الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة.

وخلال الجولة أعرب المحافظ عن عدم الرضا عن الخدمات المقدمة داخل مركز منيا القمح من رفع اشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية.

ليصدر محافظ الشرقية القرار رقم 2013 لسنة 2021 بتكليف الأستاذ محمد عبد الوهاب من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالدرجة الأولي التخصصية للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس مركز ومدينة منيا القمح بصفة مؤقته لحين شغلها بالطرق القانونية.

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