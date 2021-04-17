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روسيا تدرس فرض حظر على صادرات المنتجات النفطية

السبت 17/أبريل/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
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قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة ونائب رئيس الوزراء الروسي إن الحكومة الروسية تدرس إمكانية فرض حظر على تصدير بعض المنتجات النفطية في ظل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن نوفاك قوله إن وزارة الطاقة مستعدة لدعم مثل هذا الحظر المؤقت.

كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الحكومة الروسية في الحد من صادرات الوقود لكبح جماح الأسعار يأتي ذلك فيما اتفقت وزارتا الطاقة والمالية في روسيا على أنه اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، يتم خفض السعر الأساسي في صيغة التخفيضات الضريبية للوقود، بمقدار 4000 روبل للطن بدلاً من 2700 روبل للطن، في ظل تراجع قيمة العملة الروسية، حسبما أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة، طلب عدم الكشف عن هويتها.

ويتم تعويض المنتجين من الميزانية الاتحادية إذا تجاوز سعر صافي الصادرات سعر الوقود المحلي الأساسي.أما إذا كان صافي الصادرات أقل من سعر الوقود المحلي، يدفع المنتجون ضريبة إضافية.

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