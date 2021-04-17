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وفاة المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقا
السبت 17/أبريل/2021 - 02:07 م
مـروة هيـكل
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توفي منذ قليل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، والذى وافته المنية ظهر اليوم السبت.
وهو هشام محمد عثمان البسطويسي، قاضي ونائب رئيس محكمة النقض وانتخب عضوا بـ international commission of jurist تقديرا لدوره في الدفاع عن استقلال القضاء، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، متزوج من السيدة ألفت صلاح السهلي، وله ثلاثة أبناء المهندس محمد، والحقوقيان أحمد ومصطفى، ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012.
ثلاثون عامًا من العمل القضائي، ومن أبرز مواقفه الاعتراض على الإشراف على الانتخابات، في دائرة مينا البصل بعد رصده العديد من الخروقات إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، وكان وكيلًا للنيابة وقتها، ومشرفًا في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش.
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