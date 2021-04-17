Advertisements

وفاة المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقا

السبت 17/أبريل/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
توفي منذ قليل المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض سابقًا، والذى وافته المنية ظهر اليوم السبت.

وهو هشام محمد عثمان البسطويسي، قاضي ونائب رئيس محكمة النقض وانتخب عضوا بـ international commission of jurist تقديرا لدوره في الدفاع عن استقلال القضاء، حصل على ليسانس الحقوق عام 1976 من جامعة القاهرة، متزوج من السيدة ألفت صلاح السهلي، وله ثلاثة أبناء المهندس محمد، والحقوقيان أحمد ومصطفى، ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2012.

ثلاثون عامًا من العمل القضائي، ومن أبرز مواقفه الاعتراض على الإشراف على الانتخابات، في دائرة مينا البصل بعد رصده العديد من الخروقات إبان حكم الرئيس الأسبق مبارك، وكان وكيلًا للنيابة وقتها، ومشرفًا في اللجنة العامة بصحبة القاضي محمد بيومي درويش.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة هشام البسطويسي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ليفربول يستعد للتضحية بنجم الفريق للإبقاء على محمد صلاح

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بحضور الأهل وهنادي مهنا.. أحمد خالد صالح يُشييع جثمان والدته إلى مثواها الأخير

منذ ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 17 ساعة

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة