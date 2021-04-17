مقتل 7 من القوات الحكومية الإفغانية في هجمات لطالبان وسط البلاد

قتل سبعة على الأٌقل من أفراد القوات الموالية للحكومة الأفغانية، هجمات بعد منتصف الليل شنتها حركة طالبان في إقليمين في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن حاكم إقليم هيرات، وحيد كاتالي، قوله إن ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا بعد أن استهدفت سيارة مفخخة نقطة التفتيش التي كانوا بها في مقاطعة زيندا جان بالإقليم الواقع بغرب البلاد، مساء أمس الجمعة.

وأضاف حاكم إقليم هيرات، أن ثمانية مدنيين من بينهم أطفال أصيبوا في الانفجار.

وكان مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إن أربعة أفراد من القوة الموالية للحكومة قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم بعد منتصف الليل شنته طالبان على نقطة التفتيش الخاصة بهم على مشارف تالقان عاصمة الإقليم.

وقد أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أن الجيش حرر 20 جندياً وشرطياً من أحد سجون طالبان في إقليم زابل بجنوب البلاد في عملية عسكرية.