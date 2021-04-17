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شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

السبت 17/أبريل/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 103 مترًا بغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 6 الاف طن صودا كاوية.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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