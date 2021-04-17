شحن 6 آلاف طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة INEBOLU وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 103 مترًا بغاطس 6.3 متر وذلك لشحن 6 الاف طن صودا كاوية.



وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 27 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.



بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة ومتواجد علي الأرصفه سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.



كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.





وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.