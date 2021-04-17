129 ألف طفل وسيدة بكفر الشيخ ضمن المبادرات الرئاسية



أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أنه قد تم تم فحص 28350 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.



وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 4231 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3921 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3499 سيدة تم فحصها.



كما أعلنت الدكتورة سوسن سلام، أيضا، إستمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.



وقالت سلام، إن محافظة كفر الشيخ تحظى بإهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للإهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.



وأضافت وكيل وزارة الصحة. أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1058 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 100388 طفل.



وفي وقت سابق فقد أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، إجراء عملية جراحية دقيقة بمستشفى بيلا المركزي تضمنت إزالة جنين عمره 12 أسبوع عبارة عن حمل خارج الرحم.



وأعلنت المديرية، في بيان، أن المريضة قد حضرت للمستشفي تعاني من ألم شديد بالبطن وهبوط حاد بالدورة الدموية إلى قسم الإستقبال بمستشفى بيلا المركزي وفورا تم إجراء الفحص المبدئي لها وتم التواصل مع الدكتور عاطف القاضي مدير المستشفى والدكتور خالد مرزوق رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، وتم الكشف على المريضة والتأكد من وجود حمل خارج الرحم في شق جراحي لعملية ولادة قيصرية قديمة بعمر 12 أسبوع، وفي الحال تم إدخال المريضة إلى غرفة العمليات وإزالة الجنين وإجراء إستكشاف وتنظيف للرحم.



كما تم صرف عدد 6 وحدات بلازما وعدد 5 أكياس دم للمريضة، والحالة الآن في العناية المركزة تحت المتابعة.



وتقدمت الدكتورة سوسن سلام، بالشكر لمدير المستشفى وقسم النساء والتوليد والجراحة وبنك الدم وطاقم التمريض بالمستشفى وأشادت بدورهم في إنقاذ حياة هذه السيدة وطالبتهم ببذل مزيد من الجهد لخدمة المرضى.