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محافظ الفيوم يوجه الأجهزة التنفيذية بمتابعة تطبيق مواعيد فتح وغلق المطاعم والمحال التجارية

السبت 17/أبريل/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتكثيف الجولات الميدانية لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومواعيد فتح وغلق المطاعم والمحال التجارية، والكافيهات، والورش.

ووجه "الأنصاري" بتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن قرار السيد وزير التنمية المحلية أوضح أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا طوال الصيف وشهر رمضان المبارك، تبدأ من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

أما مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا حتى الساعة 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار ٢٤ ساعة، وفيما يتعلق بمواعيد فتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا تكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

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