شيخ الأزهر: تشريعات الإسلام أمدت الإنسانية بأروع القيم والمفاهيم التي عرفها التاريخ (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن تشريعات القرآن الكريم خالدة وليست مرهونة بفترة تاريخية تنتهي بانتهائها، ولا بمجتمع معين تندثر باندثاره، بسبب وسطية هذه التشريعات ومرونتها حين تتعلق بمتغيرات العمل وتبدلات العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وثباتها حين تتعلق بالقيم الإنسانية المستقرة مثل العدل والحرية والمساواة.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم السبت، أن تشريعات الدين الإسلامي، أمدت الإنسانية بأروع القيم والمفاهيم التي عرفها التاريخ الإنساني قديمًا وحديثًا، وهذا ما أقر به المنصفين من المفكرين حتى الذين لا يؤمنوا بالإسلام.



