إزالة ٢٩٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية في الغربية



قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنة تم التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكل حسم، حيث قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بحملات مكبرة ومستمرة لإزالة التعديات في المهد خلال الفترة من ١٦١٢٠٢١ وحتى ١٧٤٢٠٢١، وأسفرت الحملات عن إزالة (٢٩٥) حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٢٠ فدان و٤ قيراط و٢٢ سهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.



و قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بإزالة عدد (٣٣) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة ٤ فدان و٧ قيراط و٣ أسهم، وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإزالة عدد (١١٩) حالة تعدي علي مساحة ١٠ فدان و١٩ قيراط و٢ سهم، كما قام مركز ومدينة زفتي بإزالة عدد (١٩) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٢١ قيراط و١٥ سهم، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة السنطة بإزالة عدد (١٢) حالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة ٧ قيراط و١٨ سهم.



وفي ذات السياق، قام مركز ومدينة قطور بإزالة عدد (٨٤) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ٢ فدان و٢١ قيراط و٩ أسهم، كما تم إزالة عدد (٩) حالات تعدي علي مساحة ٩ قيراط و٦ أسهم بمركز ومدينة سمنود وإزالة عدد (٢) حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة ١٣ سهم بمركز ومدينة بسيون، كما أزال مركز ومدينة كفر الزيات عدد (١٧) حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة ١٤ قيراط و٤ أسهم.