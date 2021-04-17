تحرير ٤١٩٣ محضرا لعدم ارتداء الكمامة في الغربية



تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم السبت ١٧ أبريل ٢٠٢١ تحرير عدد (٦٥) محضر لمواطنين وعدد (١٣) محضر لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة،وتم التصالح مع (٦٥) محضر بإجمالي مبلغ ٣٢٥٠ جنية ولم يتم التصالح مع عدد (١٣) محضر وتم تحويلهم للنيابة العامة.



كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة،حيث تم فض عدد (١٧) سوق،عدد (٢) فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد(١٠) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.



وقد أسفرت الحملات عن تحرير عدد (٤٠٤٦) محضر للأفراد وعدد (١٤٧) محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (١٣١٠) سوق، عدد (٥١٨) فرح ومأتم وتشميع وغلق (٨٧٦) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم ٢٠٢١١١٦.



يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفًا علي صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفًا من الغرامة.