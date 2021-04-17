نشوب حريق فى مصنع السكر بملوي في المنيا

Ahmed قام بالإرسال اليوم، الساعة 2:19 م

شهد مصنع القناة للسكر الكائن بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا حريق بإحدى المعدات الكائنة داخل المصنع.



حيث فوجي، ظهر اليوم السبت، العالمين بمنصنع سكر ملوى بإشعال النيران بإحدى المعدات الكائنة على ارتفاع عالي يعادل 20 مترا، على الفور تم الاتصال بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.



وكان مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإندلاع حريق داخل مصنع سكر مركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.



و علي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق،وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة،وتم إخطار النيابة العامة للتحقيقات.