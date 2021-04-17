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حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

السبت 17/أبريل/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة طلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء بيع كهربا نهاية الموسم الحالي.


وكان كهربا قد عاد للمشاركة في المباريات مجددا، بعد أن انتهت عقوبته بالإيقاف لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه لعدم الالتزام.


وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن موسيماني لم يطلب نهائيا بيع كهربا نهاية الموسم مما يتردد، مؤكدا أن أزمة اللاعب انتهت مع موسيماني مجرد انتهاء مدة العقوبة وأصبح وضعه كوضع اي لاعب بالفريق.


ويستعد الأهلي لمباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك والمقرر لها غدا الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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