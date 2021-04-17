



الحرارة ستصل لـ 42 درجة.. موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة



قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض خلال الـ72 ساعة المقبلة لموجة شديدة الحرارة وترتفع درجات الحرارة ارتفاعات ملحوظة عن المعدلات الطبيعية، والطقس بالفعل يكون شديد الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية أغلب ساعات النهار، ومن لطيف ومعتدل في فترات الليل، ومازال الفارق كبير جدا بين درجات الحرارة العظمى والصغرى ويزيد على 10 و15 درجات مئوية خلال الـ72 ساعة المقبلة.





وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز» أنَّ تخفيف الملابس في فترات ارتفاع الحرارة جائز ولكن يجب الحذر خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث تنخفض الحرارة بشكل كبير، حيث تكون درجات الحرارة من 20 لـ25 درجة مئوية فقط، وهناك فارق كبير بينها وبين درجة الحرارة العظمى المتوقع أن تصل لـ40 درجة مئوية على القاهرة يوم الإثنين، وعلى محافظات جنوب البلاد 42 درجة مئوية.





وأكّد أنَّ «هذه الموجة تنكسر بدءا من يوم الثلاثاء ونشهد انخفاضات من 8 درجات لـ12 درجة مئوية»، مع نشاط للرياح ويكون مثير للرمال والأتربة يوم الإثنين على مناطق من شمال البلاد والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وتصل للقاهرة والطرق الصحراوية والمكشوفة ولكنها تهدأ يوم الثلاثاء.





وتابع أنَّ الرياح المثيرة للرمال والأتربة تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية ولكنها غير مؤثرة على الطرق، وتصل هذه الرياح يوم الإثنين لتشمل باقي محافظات البلاد والقاهرة، محذرا أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية والتنفسية من التعرض لهذه الأتربة يوم الإثنين.





واستكمل أنَّه متوقع سقوط أمطار خفيفة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، واعتبارًا من يوم الثلاثاء والأربعاء تمتد هذه الأمطار الخفيفة لمناطق من جنوب سيناء والبحر الأحمر.





الحرارة ستصل لـ 42 درجة . . موجة حارة تضرب البلاد خلال الـ72 ساعة المقبلة