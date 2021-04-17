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باكستان تسجل 112 وفاة و4976 إصابة بكورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 02:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 112 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الفيروس 16 ألفاً و94 حالة اليوم.

 

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات، في أحدث إحصاء تسجيل 4976 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 750 ألفاً و158.

 

وبحسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية، مازال إقليم البنجاب الأكثر تضرراً، فيما يتعلق بحالات الوفاة.

 

وحتى الآن، أجرت باكستان، 11 مليون و72 ألفاً و 531 اختباراً للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 65 ألفاً و279 اختباراً خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

 

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