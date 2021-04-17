Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

السبت 17/أبريل/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، على أرضية ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز، معقل الأخير.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 66 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ ساعة و نصف

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سيراميكا كليوباترا

منذ ساعة و نصف

المستشفي تعِج بالمُصابين.. تعرف على قائمة مُصابي الأهلي قبل موقعة القمة ضد الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ليفربول يستعد للتضحية بنجم الفريق للإبقاء على محمد صلاح

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بحضور الأهل وهنادي مهنا.. أحمد خالد صالح يُشييع جثمان والدته إلى مثواها الأخير

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

09:52 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة