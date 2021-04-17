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7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو
السبت 17/أبريل/2021 - 02:02 م
محمد أيمن
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تقام اليوم السبت مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو والتي تجمع الفريقنا على ملعب لاكارتوخا لحساب مباريات نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن تنطلق مواجهة الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.
في المقابل يبحث الكثير من عشاق البلوجرانا عن القنوات المفتوحة الناقلة للمواجهة خاصةً ان مجموعة قنوات بي إن سبورت لم تحصل على حقوق بث المواجهة.
في الوقت الذي تُنقل فيه المباراة عبر سبعة قنوات كالآتي :-
Match Football 1
Premier Sports 1 HD
L'Equipe TV
Telecinco
Match! TV
Varzish Sport HD
Nove HD Italia
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