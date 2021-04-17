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تراجع فائض الميزان التجاري لايطاليا في فبراير

السبت 17/أبريل/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
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سجل فائض الميزان التجاري للبلاد تراجعا في (فبراير) الماضي، وفقا لما ذكرته هيئة الإحصاء الإيطالية "إيستات" أمس.

وبحسب "الألمانية"، انخفض الفائض إلى 4.754 مليار يورو "5.625 مليار دولار" في (فبراير)، مقابل 5.975 مليار يورو في الشهر نفسه من عام 2020، و1.584 مليار يورو في  (يناير) الماضي.

وانخفضت الصادرات الإيطالية في (فبراير) بنسبة سنوية بلغت 4.4 في المائة في أعقاب تراجع بنسبة 8.5 في المائة في (يناير).

وعلى أساس سنوي، انخفضت الواردات بنسبة 1.6 في المائة في (فبراير)، في أعقاب تراجع بنسبة 11.6 في المائة في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الصادرات في (فبراير) بنسبة 0.3 في المائة وارتفعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة.

إلى ذلك، أطلقت شركة السكك الحديدية الإيطالية "ترينيتاليا" ما وصفته بالخطوط "الخالية من فيروس كورونا" بين ميلانو وروما أمس. ويتم تشغيل خط السكك الحديدية مرتين في اليوم.

وقالت الشركة "إنه يتعين على المسافرين إثبات سلبية نتيجة الفحص بالنسبة إلى فيروس كورونا المستجد، ويجب عليهم أن يتبعوا اللوائح التي وضعتها شركة السكك الحديدية، ومن بينها ارتداء قناع وجه واق".

وتبدأ الخدمة من روما في الصباح وتمتد إلى ميلانو دون توقف. ويعود القطار إلى العاصمة في المساء، وسيتم تشغيل القطار بنصف طاقته المعتادة.

ويمكن أيضا إجراء فحص كوفيد - 19 للركاب مجانا، كما يتعين على الركاب الذين تم تطعيمهم الخضوع أيضا للفحص.

من جهة أخرى، تعتزم شركة إيني الإيطالية للطاقة وقف استخدام زيت النخيل في إنتاج الوقود الحيوي بحلول عام 2023.

وتعمل الشركة على وضع خطط لوقف استخدام زيت النخيل في إنتاج الوقود الحيوي في موقع بورتو مارجيرا في فينيسيا، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بيان.

يشار إلى أن أحد مسؤولي "إيني" أعلن العام الماضي عن خطة مماثلة لموقع "جيلا" في جزيرة صقلية.

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