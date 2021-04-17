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"جريمة السحور".. شاب يشنق زوجته أمام طفليه ويعلق جثتها بماسورة الغاز بالجيزة (صور)

السبت 17/أبريل/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قبل ساعات معدودة من رفع أذان الفجر، في خامس أيام الشهر المبارك، وقعت مشاجرة بين شاب عشريني العمر، وزوجته، بمنطقة كفر طهرمس التابعة لحي بولاق الدكرور غربي محافظة الجيزة، لرفضها منحه ألف جنيه، أعطاها له والدها للإنفاق على طفليها.

لم يكتف الزوج بمشاجرته مع زوجته أمام طفليه، بل قام بخنقها، وتعليق جثتها بحبل في ماسورة الغاز، بالشقة سكنهم.

وتلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل داخل منزل بمنطقة كفر طهرمس.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعثر على جثة "إنجي" 20 سنة، تتدلى من ماسورة توصيلة الغاز الطبيعي، فارقت الحياة شنقا.

تحريات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، توصلت إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات زوجية، لرفضها إعطائه ألف جنيه، لشراء المواد المخدرة.

قبل ارتكاب الواقعة طلب المتهم "أدهم" في العقد الثالث من العمر، من زوجته منحه مبلغا ماليا أعطاه لها والدها لكنها رفضت لعلمها بأنه سينفقها لشراء المخدرات التي بات أسيرها.

تطورت المشادة إلى مشاجرة، أنهى على إثرها الزوج حياته أم طفلتيه خنقا ثم علقها بحبل محكم بماسورة الغاز. 

لم يكتف المتهم بذلك بل عمد إلى الاتصال بأسرة زوجته وأخبرهم "تعالوا خدوا بنتكم.. أنا قتلتها".

وتمكن الرائد أحمد يحيى والنقيبان أحمد مندور وأحمد عبد الكريم معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
"جريمة السحور".. شاب يشنق زوجته أمام طفليه ويعلق جثتها بماسورة الغاز بالجيزة (صور)
"جريمة السحور".. شاب يشنق زوجته أمام طفليه ويعلق جثتها بماسورة الغاز بالجيزة (صور)
"جريمة السحور".. شاب يشنق زوجته أمام طفليه ويعلق جثتها بماسورة الغاز بالجيزة (صور)
"جريمة السحور".. شاب يشنق زوجته أمام طفليه ويعلق جثتها بماسورة الغاز بالجيزة (صور)

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بوابة الفجر الفجر الجيزة

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