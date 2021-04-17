



تعرف على موعد عرض برنامج قلبي اطمان 2021 والقنوات الناقلة له "MBC 1 و قناة ابو ظبي" (تجربة غيث الجديدة)





يبحث العديد من الأفراد في الوقت الحالي لمعرفة موعد عرض برنامج قلبي اطمأن 2021 والذي يأتي بجزء جديد ليزين الشاشة التلفزيونية رمضان 2021، ويطل على الجماهير غيث مقدم البرنامج القوي الذي يتم عرضه على قناة إم بي سي 1 وقناة أبو ظبي، ويمكن مشاهدته على شاشة إم بي سي 1 في تمام الساعة 4:20 عصرًا، وعلى قناة أبو ظبي في الساعة 4 عصرًا، ويعاد على نفس القناة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.





موعد عرض برنامج قلبي اطمان 2021

يعد هذا الموسم هو الجزء الرابع لبرنامج قلبي اطمأ، ويرجع السبب في ذلك إلى شعبيته الكبيرة وتفاعل الجماهير معه على مستوى العالم العربي، ويمكن استقبال التردد عن طريق:





تردد قناة 1 MBC الناقلة لبرنامج قلبي اطمان 2021





- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- التردد: 11470.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





تردد قناة أبو ظبي الناقلة لبرنامج قلبي اطمان 2021





- القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- التردد: 11526.

- الاستقطاب: أفقي H.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.





خطوات ضبط القنوات الناقلة برنامج غيث

يمكن استقبال القنوات الناقلة لبرنامج قلبي اطمأن الذي يقدمه غيث عن طريق إتباع الخطوات التالية :





- تشغيل الريسيفر المتصل بشاشة التلفزيون.

- اختيار تردد واحد من الترددات، وكتابة البيانات الخاصة به.

- الضغط على زر القائمة.

- اختيار خيارات، تثبيت، تثبيت يدوي، القمر الصناعي نايل.

- إدخال التردد، والاستقطاب ومعدل الترميز 27500.

- الضغط على موافق وبعدها حفظ ليتم حفظ القناة على الشاشة.



