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كلوب يكيل المديح لثنائي ليفربول قبل مواجهة ليدز يونايتد

السبت 17/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي بثنائي قلب الدفاع أوزان كاباك وناثانيل فيليبس قبل قبل مواجهة ليدز يونايتد الاثنين القادم لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي.

وبات كاباك وفيلبس الثنائي الأكثر مشاركة في دفاع الريدز بالدوري الانجليزي خلال مباريات الموسم الجاري حيث لعب الثنائي معًا أربعة مباريات إنتهت جميعهما بفوز الريدز حيث يفتقد الفريق خدمات فيرجيل فان دايك وجو جوميز وماتيب لنهاية الموسم بسبب الإصابة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي أن الشراكة بين الثنائي جيدة للغاية في الوقت الذي يوجد فيه بعض الأمور التي يجب أن تتحسن وعلى اللاعبين أن يعتادوا على اللعب بجوار بعضهم البعض.

يُذكر أن ليفربول سبق وأن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة من فريق نادي ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

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