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"أبيض وأسود"..سلمي أبو ضيف تخطف أنظار جمهورها عبر "إنستجرام"

السبت 17/أبريل/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أبو ضيف بالأبيض والأسود بإطلالة عصرية وشبابية مميزة مع قصة شعر بسيطة .

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، كان دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد محاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مصابة بمرض البهاق.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بشاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة "فوج" في دبي، وهو إيطالي الجنسية، وردت الفنانة الشابة على الهجوم بأنهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.    

 وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.

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