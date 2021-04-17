قبل بدء جنازته.. الملكة إليزابيث تشارك لأول مرة صورتها المفضلة مع الأمير فيليب الراحل

شاركت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إحدى صورها المفضلة لها مع زوجها منذ 73 عامًا، دوق إدنبرة الامير فيليب، عشية جنازته.





ووفقًا لـ"بي بي سي"، تم تصوير الزوجين الملكيين وهما يسترخيان على العشب في بقعة جبال في أبردينشاير في الصورة التي التقطتها كونتيسة ويسيكس في عام 2003.





كان الدوق مستلقيًا على ظهره، مسندًا نفسه على مرفقه، وقبعته متوازنة على ركبته.





تبدو الملكة والأمير فيليب مرتاحين تمامًا ويبتسمان بحرارة لزوجة ابنهما صوفي التي التقطت الصورة.





وستقام جنازة الامير فيليب في قلعة وندسور الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.





ومن المفترض أن يسير أولا وأحفاد الدوق خلفه أثناء الموكب.



