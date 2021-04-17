Advertisements

قبل بدء جنازته.. الملكة إليزابيث تشارك لأول مرة صورتها المفضلة مع الأمير فيليب الراحل

السبت 17/أبريل/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
Advertisements
شاركت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا إحدى صورها المفضلة لها مع زوجها منذ 73 عامًا، دوق إدنبرة الامير فيليب، عشية جنازته.

ووفقًا لـ"بي بي سي"، تم تصوير الزوجين الملكيين وهما يسترخيان على العشب في بقعة جبال في أبردينشاير في الصورة التي التقطتها كونتيسة ويسيكس في عام 2003.

كان الدوق مستلقيًا على ظهره، مسندًا نفسه على مرفقه، وقبعته متوازنة على ركبته.

تبدو الملكة والأمير فيليب مرتاحين تمامًا ويبتسمان بحرارة لزوجة ابنهما صوفي التي التقطت الصورة.

وستقام جنازة الامير فيليب في قلعة وندسور الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.

ومن المفترض أن يسير أولا وأحفاد الدوق خلفه أثناء الموكب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بريطانيا الملكة إليزابيث الامير فيليب

أخبار تهمك

رسميًا.. غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك على رادار سيراميكا كليوباترا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

ليفربول يستعد للتضحية بنجم الفريق للإبقاء على محمد صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في نصف نهائي كأس الأتحاد الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحسم مشاركة نجم الأهلي في القمة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ أقل من ساعة

حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لحادث.. الشرطة البريطانية تحذر الأمير فيليب من قيادة السيارة دون حزام أمان

الملكة إليزابيث وزوجها يحصلان على لقاح كورونا

ما هي رسالة الملكة إليزابيث إلى زوجها الأمير فيليب بعد وفاته؟

قبل وفاته بشهر ونصف.. الأمير فيليب يتلقى لقاح شركة فايزر وبيونتيك ضد كورونا

أول تعليق من بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بعد وفاة الأمير فيليب

منذ 8 أشهر.. تفاصيل آخر ظهور علنى للأمير فيليب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

01:08 ص

حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

02:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة