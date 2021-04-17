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الصحة السعودية تعلن تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 17/أبريل/2021 - 02:48 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تسجيل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد دعت وزارة الصحة السعودية، إلى اغتنام قدوم شهر رمضان وتركه من أجل الحفاظ على الصحة، محذرة من أحد مسببات سرطان الفم.

 

وقال حساب "عش بصحة" التابع لوزارة الصحة عبر حسابه على موقع تويتر، إنه غدًا بمشيئة الله يبدأ رمضان، ومن أكثر أسباب الإصابة بسرطان الفم هو التدخين.

 

وأضافت الوزارة: "لذا هي فرصتك أن تُقلع عنه فورًا، لتُسيطر على صحّتك".

 

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة السعودية، إلى جعل شرب الماء عادة منتظمة، قائلة "أضف لمهامك اليومية في فصل الصيف شرب الماء بطريقة منتظمة طوال اليوم، تجنبًا لجفاف الجسم".

 

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