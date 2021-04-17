روسيا تستدعي القائم بأعمال السفير الأوكراني

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو، فاسيلي بوكوتيلو، بعد اعتقال جهاز الأمن الروسي القنصل الأوكراني في بطرسبورغ متلبسا أثناء تسلمه معلومات سرية.

وأوضح موظف بالسفارة الأوكرانية بموسكو، في تصريح صحفي: "نحن لا نقبل الاتهامات الموجهة للقنصل ونعتبرها استفزازا من جانب جهاز الأمن الفدرالي الروسي".

وفت وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عن اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة بطرسبورغ، ألكسندر سوسونيوك، متلبسا في لقاء مع مواطن روسي سلمه معلومات ذات طبيعة سرية حول قواعد بيانات الأمن الروسي.

ولفت جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إلى أن "هذا النشاط يعتبر معاديا لروسيا" ويتعارض مع أنشطة العاملين في السلك الدبلوماسي.