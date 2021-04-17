Advertisements

روسيا تستدعي القائم بأعمال السفير الأوكراني

السبت 17/أبريل/2021 - 03:12 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إنها استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في موسكو، فاسيلي بوكوتيلو، بعد اعتقال جهاز الأمن الروسي القنصل الأوكراني في بطرسبورغ متلبسا أثناء تسلمه معلومات سرية.

 

وأوضح موظف بالسفارة الأوكرانية بموسكو، في تصريح صحفي: "نحن لا نقبل الاتهامات الموجهة للقنصل ونعتبرها استفزازا من جانب جهاز الأمن الفدرالي الروسي".

 

وفت وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، عن اعتقال القنصل الأوكراني في مدينة بطرسبورغ، ألكسندر سوسونيوك، متلبسا في لقاء مع مواطن روسي سلمه معلومات ذات طبيعة سرية حول قواعد بيانات الأمن الروسي.

 

ولفت جهاز الأمن الفدرالي الروسي، إلى أن "هذا النشاط يعتبر معاديا لروسيا" ويتعارض مع أنشطة العاملين في السلك الدبلوماسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روسيا القائم بأعمال السفير الأوكراني أوكرانيا

أخبار تهمك

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ ساعتين

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة الا ربع

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ 35 دقيقة

حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

إشبيلية يحدد سعر بيع نجمه المطلوب في الأندية الأوروبية الكبرى

منذ 39 دقيقة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف حارس الأهلي الذي سيشارك أمام الزمالك غداً

منذ أقل من ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأوكراني

روسيا تطرد موظفا في القنصلية العامة الأوكرانية في سان بطرسبورغ

واشنطن: موسكو رفضت السماح لدبلوماسي أمريكي حضور عشاء عيد الشكر

الأمن الفدرالي الروسي يعتقل شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

03:31 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة