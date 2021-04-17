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شوبير يكشف حارس الأهلي الذي سيشارك أمام الزمالك غداً
السبت 17/أبريل/2021 - 03:17 م
علي نبوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حارس المرمى الذي سيحمي عرين النادي الأهلي في مباراة الغد أمام الزمالك في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي.
ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء غد الأحد على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
وغرد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل تويتر :"علي لطفي يحرس مرمي الاهلي في لقاء القمه".
ويعاني محمد الشناوي حارس الأهلي الأساسي من الإصابة بفيروس كورونا حيث تعرض للإصابة الأسبوع الماضي قبل مباراة النصر في كأس مصر.
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