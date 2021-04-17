يحيى الفخراني يبحث عن ابنه.. تابع ملخص الحلقة 4 من مسلسل نجيب زاهي زركش وموعد عرضها والقنوات الناقلة





يحيى الفخراني يبحث عن ابنه.. تابع ملخص الحلقة 4 من مسلسل نجيب زاهى زركش وموعد عرضها والقنوات الناقلة





شهدت أحداث الحلقة 4 من مسلسل نجيب زاهي زركش، قيام يحيى الفخراني "نجيب زاهي زركش" بالحصول عينات من أولاد زوجته شفيقة "هالة فاخر"، وذلك لتحليلها وبيان من هو ابنه منهم من خلال تحليل الـ DNA، حيث جمع الثلاثة وحصل على عينة شعر وأضافر ولعاب من الفم ليقوم بفحصها والتعرف على ابنه الوحيد من زوجته الراحلة شفيقة (هالة فاخر)، لكن نجيب زاهي زركش غضب وألقى العينات في وجه الطبيب بعدما طلب منه إجراء تحليل DNA منه أيضا.





وشهدت الحلقة 4 من مسلسل نجيب زاهي زركش، انتحال يحيي الفخراني لشخصية سائقه "طريف" وذلك عندما طلب شاب الزواج من ابنة شقيقة نجيب زاهي زركش، حيث جلس معه على القهوة التي يجلس عليها طريف خادم القصر وكشف له عن حالته المادية المتدهورة وذلك ليتبين إذا كان هذا الشاب يحب ابنة شقيقته بالفعل أم أنه طامع في مالها، وكانت النتيجة أن الشاب رفض طلب الزواج منها وانصرف إلا أن نجيب زاهي زركش كشف له عن المقلب في النهاية رافضا زواجه من ابنة شقيقته.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.



