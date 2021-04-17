Advertisements

موعد مباراة آرسنال وفياريال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

السبت 17/أبريل/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
تأهل فريق ارسنال الإنجليزي الي دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة نظيره فريق سلافيا براج التشيكي.


بينما تأهل فريق فياريال الاسباني الي دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بعد الفوز على دينامو زغرب الكرواتي ذهابا وايابا.


ومن المقرر ان يواجه ارسنال الإنجليزي نظيره فريق فياريال الاسباني فى دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي يوم الخميس بعد المقبل.


وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة آرسنال وفياريال الالي

أخبار تهمك

إشبيلية يحدد سعر بيع نجمه المطلوب في الأندية الأوروبية الكبرى

منذ 36 دقيقة

حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ 41 دقيقة

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ نصف ساعة

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ ساعتين

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

شوبير يكشف حارس الأهلي الذي سيشارك أمام الزمالك غداً

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة و نصف

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد قرعة دور الـ 32 للدوري الأوروبي.. النني وكوكا يترقبان

قرعة الدوري الأوروبي.. أرسنال "النني" يواجه باتي بوريسوف.. أولمبياكوس "كوكا" دينامو كييف

تشيلسي وفالنسيا يتأهلان لنصف نهائي الدوري الأوروبي

بعد توديع ميلان.. المتأهلون لربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل.. أرسنال يواجه قاهر الثعالب في ربع نهائي الدوري الأوروبي

عاجل- تعرف على مواجهات ربع نهائي الدوري الأوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة