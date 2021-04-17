موعد مباراة آرسنال وفياريال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق ارسنال الإنجليزي الي دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بعد تخطي عقبة نظيره فريق سلافيا براج التشيكي.









بينما تأهل فريق فياريال الاسباني الي دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بعد الفوز على دينامو زغرب الكرواتي ذهابا وايابا.









ومن المقرر ان يواجه ارسنال الإنجليزي نظيره فريق فياريال الاسباني فى دور نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي يوم الخميس بعد المقبل.









وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.



