Advertisements

الحلقة الرابعة من مسلسل بين السما والأرض.. "درة تخون زوجها"

السبت 17/أبريل/2021 - 03:19 م
بين السما والأرض
بين السما والأرض
Advertisements

الحلقة الرابعة من مسلسل بين السما والأرض.. "درة تخون زوجها"


عرضت أمس الجمعة الموافق 16/4/2021، الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السما والأرض"، وشهدت العديد من الأحداث المختلفة، حيث كشفت الحلقة أن درة زوجة هاني سلامة في الأحداث تواطئت مع مصطفى درويش الذي يريد قتل هاني؛ بسبب آرائه الفلسفية.

وعلى الجانب الثاني، يحاول محمود الليثي قتل زوجته السابقة نجلاء بدر التي دخلت لعالم التمثيل وتركته.

ونعرف أيضًا أن محمد ثروت مصاب بحالة نفسية سيئة للغاية؛ بسبب وفاة والده، حيث كان يحاول الانتحار.

ومسلسل بين السما والأرض من معالجة درامية للسيناريست إسلام حافظ، والقصة مأخوذة من الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولة العمل هاني سلامة، ودرة، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومجموعة من الفنانين.

الحلقة الرابعة من مسلسل بين السما والأرض.. "درة تخون زوجها"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درة تخون زوجها بين السما والارض الحلقة الرابعة بين السما والارض الحلقة 4 بين السما والارض

أخبار تهمك

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ ساعة الا ربع

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إشبيلية يحدد سعر بيع نجمه المطلوب في الأندية الأوروبية الكبرى

منذ 40 دقيقة

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف حارس الأهلي الذي سيشارك أمام الزمالك غداً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

رسميًا درة بطلة" بين السما والأرض" مع هاني سلامة

رسميا درة بطلة بين السما والارض مع هاني سلامة

لهذا السبب.. درة ترتدي الحجاب

عرض مسلسل "بين السما والأرض" في رمضان على قناة "ON"

صورة جديدة لفريق عمل "بين السماء والأرض" بمنطقة الحطابة

موعد الحلقة الأولى من "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

03:31 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة