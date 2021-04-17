



الحلقة الرابعة من مسلسل بين السما والأرض.. " درة تخون زوجها"









عرضت أمس الجمعة الموافق 16/4/2021، الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السما والأرض"، وشهدت العديد من الأحداث المختلفة، حيث كشفت الحلقة أن درة زوجة هاني سلامة في الأحداث تواطئت مع مصطفى درويش الذي يريد قتل هاني؛ بسبب آرائه الفلسفية.





وعلى الجانب الثاني، يحاول محمود الليثي قتل زوجته السابقة نجلاء بدر التي دخلت لعالم التمثيل وتركته.





ونعرف أيضًا أن محمد ثروت مصاب بحالة نفسية سيئة للغاية؛ بسبب وفاة والده، حيث كان يحاول الانتحار.





ومسلسل بين السما والأرض من معالجة درامية للسيناريست إسلام حافظ، والقصة مأخوذة من الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولة العمل هاني سلامة، ودرة، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومجموعة من الفنانين.



