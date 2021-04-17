علي جمعة يوضح حكم التوسل إلى الله بآل البيت (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السيدة فاطمة الزهراء وسيدنا علي بن أبي طالب –رضي الله عنهما- أنجبوا 3 أطفال الحسن والحسين والسيدة زينب، منوهًا بأن سيدنا الحسن أنجب الحسن وزين، والذي سمي زين الأبجل لشدة جماله، والحسين لم يبقى في نسله إلا علي زين العابدين، والذي كان يسمى علي الأصغر السجاد الذي كان كثير السجود حيث قيل إنه يسجد في اليوم 1000 سجدة في مناجاته لربه، لكون سيدنا الحسين أنجب علي الأكبر، وعلى الأوسط، وعلي الأصغر من الذكور، وأنجب من البنات سكينة وفاطمة وزينب التي اسماها باسم شقيقته واسم خالته والتي كانت مشهورة بحورية.





وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، أن السيدة زينب رجعت للمدينة وهي مجموعة ممن شهدوا ما حدث للسيد الحسين في كربلاء، ووردت إليهم أنباء عن أن يزيد بن معاوية، ينوي بهم غدرًا ما، ونصحوا أهل البيت السيدة زينب ومن كان معها أن يأتوا لمصر وجاءت معها السيدة سكينة والسيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين وكانت بعمر 13 عاما أو أقل.





وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن السيدة فاطمة النبوية بنت الإمام الحسين ماتت بعمر 70 عام قيل عام 110 أو 117 هجريًا، وكانت تختبئ في كربلاء في عباءة السيدة زينب الكبرى شقيقة الحسين، وهي متواجدة حاليًا في الدرب الأحمر باتفاق، منوهًا بأنها كانت صاحبة خدمة اجتماعية أو ما نسميه حاليًا منظمات المجتمع المدني؛ ولذا سميت بأم اليتامى.





وأوضح، أن حادثة كربلاء نتج عنها وفات عدد كبير من الناس وأبناءهم صاروا يتامى، وتولت أمر 7 فتيات بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما قامت به يشبه ما يسمى الأسرة البديلة حاليًا، منوهًا بأنها تزوجت من الحسن أبن عمها الحسن، واشتهر عنها أنها مهتمة بعلاج الفقراء، لافتًا إلى أنها جاءت لمصر مرتين مرة مع السيدة زينب، ومرة عقب وفاة زوجها، وأكرموها في مصر وكانت تقيم في الدرب الأحمر الذي انتقلت ومتواجدة به حاليًا.



