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موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

السبت 17/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على رباعي خط الدفاع الذي سيواجه به الزمالك ضمن مباريات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر إقامته غدً على ستاد القاهرة الدولي.


وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.


وسيقوم موسيماني بالدفع بالرباعي أحمد رمضان بيكهام فى مركز الظهير الأيمن بدلًا من محمد هانى المصاب، بينما سيكون قلبي الدفاع كل من بدر بانون ورامى ربيعة الذي سيشارك بدلًا من ياسر ابراهيم المصاب، والظهير الأيسر سيكون اللاعب أيمن أشرف بدلًا من على معلول المصاب خلال الفترة الماضية.


ويذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين كان نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي والذي فاز به الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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