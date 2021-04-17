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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 17-4- 2021
السبت 17/أبريل/2021 - 03:10 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم السبت 17-4-2021
سعر الدولار اليوم السبت 17-4-2021 في البنوك
استقرت أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 17 أبريل، حيث سجل متوسط السعر في البنك المركزى المصري نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الأحد 17-4-2021 في السوق المحل
استقرت اسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 17-4-2021، تزامنا مع اجازة بورصة الذهب العالمية وجاءت اسعار الذهب اليوم في مصر على النحو .. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم السبت 17-4-2021 أمام الجنيه المصرى
تباينت أسعار العملات اليوم السبت 17-4-2021، امام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
"الزراعة": صحة الحيوان العالمية تعتمد 16 منشأة مصرية خالية من انفلونزا الطيور
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح ان منظمة صحة الحيوان العالمية(OIE ) أعلنت عن اعتماد 16 منشأة مصرية جديدة خالية من انفلونزا الطيور وقد نشرت المنظمة العالمية الخبر على موقعها الرسمي ليصبح اجمالى عددٍ المنشآت 30 .. التفاصيل من هنا
ارتفاع عائدات قناة السويس إلى 7.4 مليار جنيه فبراير الماضي
ارتفعت عائدات هيئة قناة السويس في شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 200 ألف جنيه.. التفاصيل من هنا
"المالية": 4.4 مليار دولار استثمارات إضافية بسوق الأوراق المالية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية.. التفاصيل من هنا
"الإسكان" تعلن آخر موعد لتظلم حاجزي "سكن لكل المصريين"
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن غدا الأحد 18 أبريل 2021، هو آخر فرصة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية - سكن لكل المصريين (1) لمُنخفضي الدخل غير المُنطبق عليهم الشروط، وفقاً للضوابط المُعلن عنها سابقاً بالإعلان وكراسة الشروط.. التفاصيل من هنا
1.5 مليار دولار فائض كل في ميزان المدفوعات خلال 6 أشهر
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تمكن ميزان المدفوعات المصري من تحقيق فائض كلي يصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الفترة (يوليو-ديسمبر 2020)، مقارنة بفائض 410.9 مليون دولار (يوليو-ديسمبر 2019)، مقابل عجز بحوالي 9 مليارات دولار خلال الفترة (يناير-يونيو2020).. التفاصيل من هنا
ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم يونيو إلى 65.26 دولار
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعا بلغ 94 سنتا مقارنة بسعر يوم أمس الخميس والذي بلغ 32ر64 دولار أمريكي.. التفاصيل من هنا
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى في أربعة أسابيع
ارتفعت أسعار النفط أمس لأعلى مستوى في أربعة أسابيع، بفضل بيانات إيجابية تشير إلى تعافي اقتصاديّ الصين والولايات المتحدة، فضلا عن توقعات بتحسن آفاق الطلب من وكالة الطاقة الدولية و"أوبك"، وتعافي الدول من جائحة كوفيد-19، لتواصل بذلك الأسعار مكاسبها محققة ربحا أسبوعيا بنحو 7 في المائة.. التفاصيل من هنا
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