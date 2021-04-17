الأهلي ينتظر .. تعرف على موعد قرعة دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا

تمكن الأهلي المصري من خطف المركز الثاني في المجموعة الأولى ومن المقرر أن يواجه صن داونز الجنوب أفريقي متصدر المجموعة الثانية أو الوداد المغربي متصدر المجموعة الثالثة أو الترجي التونسي متصدر الجموعة الرابعة.









وتأهلت 8 أندية إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا تتمثل في أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، حيث يتم تقسيم الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية إلى مستويين، هما : المتصدر والوصيف.









ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريقا حصل على المركز الثاني كما لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في الدور ربع النهائي من البطولة لكن يمكن لفريقين من نفس البلد أن يتقابلا.









ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بسحب قرعة دور الثمانية من البطولة الأفريقية يوم 30 أبريل الحالي بالإضافة إلى قرعتي الدور قبل النهائي والنهائي وسيتعرف كل نادي من الأندية الثمانية على طريقه حتى النهائي.



