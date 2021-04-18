ذروتها الاثنين.. كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة المنتظرة

تشهد مصر خلال الفترة المقبلة موجة حارة تسيطر على مختلف المحافظات وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية.





وفيما يلي تقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن الموجة الحارة التي تضرب البلاد خلال الفترة المقبلة:





- تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصل ذروته يوم الاثنين المقبل.

- اعتبارا من اليوم الأحد 18 أبريل وحتى يوم الاثنين 19 أبريل، ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

- من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى يوم الاثنين 41 درجة، وبذلك يسود طقس شديد الحرارة.

- يسود اليوم وغدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا ودرجة الحرارة العظمى بين 39: 41 درجة، وطقس معتدل ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 22: 25.





- تصل درجات الحرارة إلى أعلى ذروتها وتتعدى 43 درجة مئوية في بعض الأماكن، على أن تعود يوم الثلاثاء 20 المقبل إلى الانخفاض مرة أخرى.

- اعتبارا من يوم الثلاثاء يوجد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة حيث تصل لـ 32 حتى 30 درجة، بانخفاض 10 درجات خلال نهاية الأسبوع.

- سبب تقلبات حالة الطقس إلى وجود منخفض جوي قادم من صحراء ليبيا تتعرض له البلاد، ويدخل إلى القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد مصاحب لحركة رياح محملة بالرمال والأتربة وسوف تساعد في ارتفاع شديد في درجات الحرارة.