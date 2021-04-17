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إشبيلية يحدد سعر بيع نجمه المطلوب في الأندية الأوروبية الكبرى

السبت 17/أبريل/2021 - 03:27 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تحديد نادي إشبيلية سعر بيع أحد نجومه المطلوبين في العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب ما ورد بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن تشيلسي آخر الأندية التي أبدت اهتمامًا بضم النجم الفرنسي جول كوندي، نجم إشبيلية".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن هنآك اهتمامًا لضم كوندي من جانب ريال مدريد وبرشلونة إلى جانب مانشستر سيتي.


وأكدت الصحيفة البريطانية إلي أن إشبيلية لا يرغب في التفاوض حول بيع كوندي بأقل من 70 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الفرنسي.


وشارك كوندي مع إشبيلية خلال الموسم الجاري في 41 لقاء بمختلف البطولات، وأحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

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