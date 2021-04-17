ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي إلى أعلى مستوياتها الأسبوع

سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي "عرض النقود ن3" أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الأسبوع الماضي 8 أبريل الجاري، عند 2.191 تريليون ريال، مقابل 2.17 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له 1 أبريل.





ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفع عرض النقود 0.97 في المائة خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق له، و1.95 في المائة (42 مليار ريال) منذ نهاية العام الماضي، حينما كان 2.149 تريليون ريال.





ومنذ الأسبوع المنتهي في السابع من مايو الماضي "49 أسبوعا"، بقي عرض النقود أعلى من تريليوني ريال، محققا مستوى قياسيا بنهاية الأسبوع الماضي، فيما كان المستوى القياسي قبله 2.17 تريليون ريال، المحققة بنهاية الأسبوع المنتهي في 1 أبريل 2021.





ويعني ذلك عودة عرض النقود لتسجيل مستوياته القياسية مجددا بعد 12 أسبوعا دون مستوى أعلى من المسجل في العاشر من ديسمبر 2020.





وتسهم زيادة المعروض النقدي وخفض أسعار الفائدة "سياسة نقدية توسعية"، في تعزيز الطلب الكلي، الذي يدعم الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف، وهي سياسة مفيدة للحد من البطالة والانكماش الاقتصادي المتوقع أن يطول معظم دول العالم مع جائحة كورونا.





ومطلع يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي ضخ 50 مليار ريال لدعم السيولة في القطاع المصرفي لتمكينه من الاستمرار في تمويل القطاع الخاص.



