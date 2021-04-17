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عمرو جمال: الزمالك وبيراميدز يرغبوا فى ضمي ومحدش كلمني من الأهلي

السبت 17/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف عمرو جمال مهاجم الاهلى المعار لطلائع الجيش أنه طلب من وكيل أعماله تأجيل مفاوضات الزمالك وبيراميدز انتظاراً لقرار النادى الاهلى ، وقال الغزال في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى:"الطلائع وقف جنبى لحد ما استعدت جزء كبير من مستوايا وظهرت بشكل متميز هذا الموسم مع الفريق بفضل دعم عبد الحميد بسيونى".

ويضيف عمرو جمال :"محدش كلمنى من الاهلى للعودة حتى الان ، أعلم أن الأمور يتم حسمها في نهاية الموسم بالقلعة الحمراء ، وموسيمانى بعد مباراة الطلائع طالبنى بالاستمرار على مستوايا إذن هو شايفنى ومتابعنى"
وتابع نجم الاهلى المعار للطلائع :"بعض المسئولين في الزمالك وبيراميدز تحدثوا مع وكيل أعمالى وقولتلهم هانتظر رأى الاهلى في نهاية الموسم وبعدها سأحدد الخطوة المقبلة بناء على قرار النادى الذى ارتبط بعقد معه يمتد موسماً أخر بعد نهاية اعارتى للطلائع".

وعن القمة قال عمرو جمال:"مباراة صعبة خارج التوقعات ، الاهلى عنده غيابات كثيرة ولكن الفريق الأحمر يستطيع تعويض هذه الغيابات ، وأتوقع تتويج الأهلى بالدوري".

وعن شهر رمضان قال عمرو جمال :" بحافظ على أكلى خلال شهر رمضان ، وهفطر انهارده صينية بطاطس باللحمة ".

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