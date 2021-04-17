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21312 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

السبت 17/أبريل/2021 - 03:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم السبت، 21312 إصابة و319 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ووفقًا لوزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 21312 مقابل 25261 في بيانات الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 2215445، بينها 4694 تعتبر حرجة.

 

وقد رصدت الصحة الإيرانية، خلال اليوم الأخير 319 وفاة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 328 في بيانات الجمعة، ما يمثل مستوى قياسيا لهذا المؤشر، ليبلغ مجموع عدد ضحايا الجائحة في إيران 66327 شخصا.

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