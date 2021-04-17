Advertisements

نيوكاسل يضرب وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي

السبت 17/أبريل/2021 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في تحقيق فوز هام على ضيفه فريق نادي وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي.

سجل ثلاثية نيوكاسل عيسى ديوب لاعب وست هام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة والثلاثين وجولينتنون في الدقيقة الحادية والأربعين وجوزيف ويلوك في الدقيقة الثانية والثمانين فيما سجل عيسى ديوب وجيسي لينجارد ثنائية وست هام في الدقائق الثالثة والسبعين والثمانين.

بهذا الفوز رفع فريق نادي نيوكاسل يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والثلاثين في المركز الخامس عشر فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الخامسة والخمسين في المركز الرابع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست هام يونايتد نيوكاسل يونايتد الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة تعرض مصر لكتلة هوائية سامة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يترقب.. موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

إشبيلية يحدد سعر بيع نجمه المطلوب في الأندية الأوروبية الكبرى

منذ 38 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة والدة أحمد خالد صالح إثر فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار في الأهلي قبل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة طلب موسيماني بيع نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. زوج الفنانة هالة صدقي يطلقها على الهواء

منذ يومين

7 قنوات مفتوحة تنقل مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

منذ ساعة و نصف

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شوبير يكشف حارس الأهلي الذي سيشارك أمام الزمالك غداً

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

منذ 34 دقيقة

موسيماني يستقر على رباعي دفاع الأهلي ضد الزمالك

منذ 43 دقيقة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ اقتصاديات الصحة يكشف مفاجأة عنن التعرض لجلطات بسبب لقاح كورونا والسيدات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يتغلب على وست هام يونايتد بثنائية بوجبا في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يسقط أمام وست هام (0-2) في الدوري الإنجليزي (فيديو)

روديجر ينقذ تشيلسي من فخ ليستر سيتي بالبريميرليج

بعد الفوز على وست هام.. تعرف على موعد مباراة ليفربول المقبلة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

بالفيديو.. هدف Mohamed Salah في مرمى وست هام يونايتد بالبريميرليج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

الخطيب يتخذ قرارًا هامًا حول عودة رمضان صبحي للأهلي

عاجل.. الأهلي يتلقي ضربة قاضية قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

02:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة على نايل سات تنقل مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في نهائي كأس إسبانيا

01:02 م

عاجل.. بشرى سارة للزمالك قبل القمة

03:31 م

خبر سار لجماهير الزمالك قبل انطلاق القمة

09:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الهوية فى الرحلة الثانية للملوك الفراعنة