نيوكاسل يضرب وست هام بثلاثية في الدوري الانجليزي





تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد في تحقيق فوز هام على ضيفه فريق نادي وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد سانت جيمس بارك لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي.





سجل ثلاثية نيوكاسل عيسى ديوب لاعب وست هام بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة والثلاثين وجولينتنون في الدقيقة الحادية والأربعين وجوزيف ويلوك في الدقيقة الثانية والثمانين فيما سجل عيسى ديوب وجيسي لينجارد ثنائية وست هام في الدقائق الثالثة والسبعين والثمانين.





بهذا الفوز رفع فريق نادي نيوكاسل يونايتد رصيده من النقاط إلى النقطة الخامسة والثلاثين في المركز الخامس عشر فيما توقف رصيد وست هام يونايتد عند النقطة الخامسة والخمسين في المركز الرابع.