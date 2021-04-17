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الإصابة تهدد نجم برشلونة من المشاركة ضد أتلتيك بلباو

السبت 17/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية أسبانية، عن أستمرار شكوي جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، من إصابة تعرض لها موخرا تهدد من عدم المشاركه ضد أتلتيك بلباو، اليوم السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.


وبحسب ما ورد بصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن بيكيه يعاني من آلام في الركبة قد تمنعه من المشاركة ضد أتلتيك بلباو مساء اليوم السبت".


وأكدت إلى أن هذه الآلام تعود إلى إصابتي الالتواء في الرباط الجانبي للركبة، والرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى.


وأشارت الصحيفة إلي أن بيكيه خضع لاختبار نهائي لبرشلونة بعد المباراة، مساء أمس، وسيناقش مع المدرب رونالد كومان عقب ذلك مسألة مشاركته.


والجدير بالذكر أن بيكيه تواجد في قائمة برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لكنه لم يشارك ولو لدقيقة واحدة.

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